В Steam выйдет симулятор отношений между зданиями

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Фото: Tan Ant Games/Steam

Студия Tan Ant Games независимого разработчика из Бангкока Таната Бузаянгула выпустит в Steam игру Building Relationships. Название можно перевести и как «Построение отношений», и как «Отношения построек».

Игроку предстоит взять на себя роль домика на уютном острове. Герой сможет общаться с местными обитателями, строить любовь и рыбачить (правда, вместо рыбок в водах обитают автомобили).

«Оказавшись на необычном острове, отправьтесь на поиски своей второй половинки! Вас ожидает забавное приключение в компании колоритных персонажей с самой разной жилплощадью», ― говорится в описании тайтла.

На острове будет несколько природных зон: мрачный лес, заснеженная вершина и цветочная поляна. Перемещаться дом по острову будет с помощью перекатов. «Мы всегда считали, что в симуляторах свиданий не хватает… перекатов. Вот и добавили их в игру!» ― прокомментировали разработчики.

Релиз намечен на 2025 год. Более точной даты пока нет.

Недавно в Steam вышла игра «Скуфы против квадроберов». В ней в качестве брутального скуфа нужно сражаться с квадроберами на детской площадке. В арсенале есть навык «мужицкая смекалка», во время использования которого герой падает животом на землю, что образует ударную волну.

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