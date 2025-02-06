Руни и Кейт Мара сыграют сестер в новом фильме Вернера Херцога

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Кейт и Руни Мара — сестры в реальной жизни — сыграют сестер в новом фильме Вернера Херцога «Bucking Fastard», пишет Deadline.

Фильм основан на реальной истории неразлучных сестер-близнецов Джоан и Джин, которые живут на задворках общества.

Херцог выступит сценаристом и режиссером картины, а продюсерами станут Ариэль Леон Исакович и Агнес Чу, а также Андреа Букко и Эмануэле Моретти из Cobalt Sky Motion Picture Group. Производство начнется этой весной в Ирландии и Словении.

Лента станет первой совместной работой сестер. Руни, двукратная номинантка на премию «Оскар», совсем недавно снялась в драме «Говорят женщины». Актриса получила известность благодаря фильмам «Девушка с татуировкой дракона», «Она» и «Кэрол».