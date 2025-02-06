«Бруталиста» в кинотеатрах показывают с антрактом. Фильм идет три с половиной часа

В кинотеатрах Великобритании фильм «Бруталист», номинированный на «Оскар», показывают с антрактом, пишет NME. Лента идет 215 минут — около трех с половиной часов.
«Бруталист» по сценарию делится на две части — «Тайна прибытия» и «Суть красоты», рассказал IndieWire режиссер Брейди Корбет. «Лично мне трудно усидеть на месте три с половиной часа, поэтому мне это было нужно», — признался он.
Антракт длится 15 минут. Корбет удивился, что на эту деталь так часто обращают внимание. В основном антракты сейчас можно встретить на концертах или в театральных постановках, но не в кинотеатрах.
Действие «Бруталиста» разворачивается через пару лет после окончания Второй мировой. Архитектор-еврей из Венгрии переезжает в США с женой, с которой он был в разлуке из‑за меняющихся границ и режимов. В Штатах героя замечает известный промышленник, который становится его клиентом и меняет его жизнь.
Об антракте в своей рецензии на «Бруталиста» писал кинокритик Денис Виленкин. «Магия момента продолжалась и в антракте, словно миф вышел за пределы экрана и вместе с критиками потянулся покурить. Облако дыма, заполнившее фойе, — будто тоже часть иммерсивного шоу мистера Корбета. Едва ли пятнадцатиминутный перерыв в фильме на три с половиной часа был нужен, только чтобы дать зрителям выдохнуть», — отметил он.