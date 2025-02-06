200 геймеров поучаствуют в показе на Парижской неделе моды

В показе модного бренда Coperni на Парижской Неделе моды примут участие 200 геймеров. Об этом сообщает издание WWD.

Соучредители бренда Себастьен Мейер и Арно Вайян представят коллекцию осень-зима 2025/2026 на новой арене adidas в Париже, открывшейся к Олимпиаде. Шоу пройдет 9 марта.

На показе бренд организует масштабную вечеринку по локальной сети (LAN), в которой примут участие как профессиональные геймеры, так и любители. Они будут сидеть рядом с гостями шоу.

Вдохновением для этой идеи послужила эпоха 90-х, когда для участия в многопользовательской игре требовалось приносить на встречу компьютеры.

«Мы любим все цифровое и связанное с технологиями, но мы также любим социальное взаимодействие. Мы хотим рассказывать истории, используя коды индустрии моды, но ориентированные на более широкую аудиторию, — сказал Арно Вайян. — Мы решили заняться огромной вселенной гейминга, который стал чем‑то вроде религии».