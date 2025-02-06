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Умер продюсер Ирв Готти, создатель Murder Inc. Records

Сегодня в 10:30
Фото: Dia Dipasupil/Getty Images

Ирв Готти, продюсер и соучредитель лейбла Murder Inc. Records, умер в возрасте 54 лет, пишет The Guardian.

Лауреат премии «Грэмми» скончался в Нью-Йорке, сообщили члены его семьи, не раскрывая причины смерти. В начале 2024 года он перенес «небольшой инсульт», но после, по словам его представителей, полностью восстановился.

Лейбл Def Jam, частью которого был Murder Inc., опубликовал заявление, в котором говорится, что он «глубоко опечален» смертью Готти. «Его вклад в работу Def Jam, как в качестве руководителя A&R, так и в партнерстве с Murder Inc., помог проложить путь для нового поколения артистов и продюсеров, что изменило звучание хип-хопа и R&B», — говорится в заявлении.

Готти родился в 1970 году в семье из Квинса и был одним из восьми детей Ирвинга Лоренцо.

В 90-е годы он стал известным трендсеттером, работая в Def Jam над карьерами артистов Jay-Z и DMX. В 1996 году он участвовал в записи дебютного альбома Jay-Z, отметившись как DJ Irv в треке «Can I Live».

В следующем году Готти помог подписать контракт DMX с Def Jam, а затем выступил исполнительным продюсером первого альбома «It’s Dark and Hell Is Hot» — пластинки, которая дебютировала на первом месте в чартах Billboard, была продана тиражом 5 млн копий по всему миру и сразу же утвердила DMX в качестве крупного хип-хоп-артиста.

Ранний успех Готти привел к созданию своего лейбла, названного в честь нью-йоркской организованной преступной группировки начала XX века. Murder Inc., который Готти основал вместе со своим братом Крисом, выпустил первый релиз в 1999 году — дебютный альбом Ja Rule «Venni Vetti Vecci». Как и дебют DMX, пластинка быстро сделала Ja Rule звездой хип-хопа. Готти выступил исполнительным продюсером и был указан в авторстве каждого трека.

К началу 2000-х годов лейбл Готти добился коммерческого успеха, перейдя от культового хип-хоп-звучания к более мейнстримному, дружественному радио поп-рэпу. Он выпустил еще два успешных альбома Ja Rule, а также подписал контракт с Ашанти и выпустил ее дебютный альбом. Он возглавил чарты Billboard и принес Готти премию «Грэмми».

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