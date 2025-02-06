Группа «Ленинград» даст концерт после двухлетнего перерыва. Музыканты едут во Владивосток

Группа «Ленинград» выступит после двухлетнего перерыва. Об этом говорится в соцсетях музыкантов.

Концерт состоится во Владивостоке на сцене «Фетисов Арены» 6 июня. Стоимость билетов начинается от 3000 рублей.

«Готовьте свои голосовые связки, чтобы подпевать как давно полюбившимся хитам — „Вояж“, „Экспонат“, „В Питере — пить“, „Кабриолет“ и „WWW“, — так и новым песням, написанным уже в наше новое время», — пишут организаторы.

В сентябре 2022 года Сергей Шнуров говорил, что «Ленинграду» запретили выступать в Петербурге из‑за его пикировки с губернатором Александром Бегловым. Власти города отвечали, что никаких запросов на выступление от группы не получали.