Оливия Холт хотела бы сыграть Бритни Спирс в грядущем байопике

Бывшая звезда Disney Оливия Холт рассказала, что мечтает сыграть Бритни Спирс в предстоящем байопике.
После того как студия Universal приобрела права на мемуары певицы, поклонники сразу же заполонили соцсети, предлагая кандидаток на главную роль. Среди претенденток как раз значится Холт.
«Для меня было бы большой честью сыграть Бритни», — сказала певица и актриса, которая отметила, что режиссер еще не связывался с ней. «Я просто в восторге от того, что участвую в конкурсе, и от того, что вокруг так много известных и талантливых людей, которые тоже претендуют на роль», — добавила она.
Среди других популярных идей фанатов на роль Бритни Спирс — Флоренс Пью, Сабрина Карпентер, Милли Бобби Браун, Сидни Суини, Эддисон Рей, Эль Фэннинг и Тейт МакРей.
Режиссером грядущего фильма станет Джон М.Чу — постановщик «Безумно богатых азиатов». Бритни выпустила книгу мемуаров в октябре 2023 года. Только в США продали более 2,5 млн копий издания.
Аудиоверсию биографии озвучила номинантка на премию «Оскар» Мишель Уилльямс. В книге Спирс поделилась воспоминаниями о своем пути к славе, а также подробно рассказала о музыкальной карьере и отношениях с членами семьи. В своих мемуарах певица без прикрас поведала о самых тяжелых и пугающих периодах в своей жизни.