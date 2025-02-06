Оливия Холт хотела бы сыграть Бритни Спирс в грядущем байопике

«Для меня было бы большой честью сыграть Бритни», — сказала певица и актриса, которая отметила, что режиссер еще не связывался с ней. «Я просто в восторге от того, что участвую в конкурсе, и от того, что вокруг так много известных и талантливых людей, которые тоже претендуют на роль», — добавила она.