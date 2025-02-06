FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке

Михаил Фридман и Петр Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему бизнес-партнеру Андрею Косогову. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.
По информации издания, сделка была заключена еще в 2023 году, а закрыта в 2024-м. Фридману и Авену принадлежало в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании. На момент заключения договоренностей обе компании были оценены примерно в 240 млрд рублей (2,5 млрд долларов).
Как отмечает FT, бизнесмены надеются, что продажа поможет им оспорить санкции Евросоюза, введенные против них. Андрей Косогов, в отличие от Фридмана и Авена, не находится под санкциями.
Косогов с 1998 по 2005 год был первым зампредом правления Альфа-банка и руководителем инвестиционного блока. В 2022 году он стал крупнейшим бенефициаром банка с долей 41%.
Авена и Фридмана включили в санкционные списки 28 февраля 2022 года. Совет ЕС заявил, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина».
После этого бизнесменам заморозили европейские активы и запретили въезд в ЕС. Сооснователи Альфа-банка оспорили решение Совета ЕС и подали иск в Европейский суд.
В апреле 2024-го суд ЕС отменил основания для введения ограничений, действовавших с февраля 2022-го по март 2023-го. Однако оба бизнесмена остались под санкциями, поскольку в 2023 году они были введены против Фридмана и Авена на другом основании и отдельным решением. Предприниматели также находятся в санкционных списках Великобритании и США.