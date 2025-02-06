FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке

Михаил Фридман и Петр Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании» своему бизнес-партнеру Андрею Косогову. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы.

По информации издания, сделка была заключена еще в 2023 году, а закрыта в 2024-м. Фридману и Авену принадлежало в общей сложности 45% акций банка и 42% страховой компании. На момент заключения договоренностей обе компании были оценены примерно в 240 млрд рублей (2,5 млрд долларов).

Как отмечает FT, бизнесмены надеются, что продажа поможет им оспорить санкции Евросоюза, введенные против них. Андрей Косогов, в отличие от Фридмана и Авена, не находится под санкциями.

Косогов с 1998 по 2005 год был первым зампредом правления Альфа-банка и руководителем инвестиционного блока. В 2022 году он стал крупнейшим бенефициаром банка с долей 41%.

Авена и Фридмана включили в санкционные списки 28 февраля 2022 года. Совет ЕС заявил, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», а Фридману «удалось наладить прочные связи с администрацией Владимира Путина».

После этого бизнесменам заморозили европейские активы и запретили въезд в ЕС. Сооснователи Альфа-банка оспорили решение Совета ЕС и подали иск в Европейский суд.