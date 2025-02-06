«Такое случается»: Харрисон Форд высказался о провале пятой части «Индианы Джонса»

«Такое случается. Я был единственным, кто чувствовал, что нужно рассказать другую историю. Когда [Инди] столкнулся с последствиями той жизни, которую ему пришлось прожить, я хотел получить еще один шанс поднять его, отряхнуть пыль с его задницы и выставить его туда, лишенного части своей энергии, чтобы посмотреть, что из этого выйдет», — сказал он.