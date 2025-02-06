«Такое случается»: Харрисон Форд высказался о провале пятой части «Индианы Джонса»

Харрисон Форд высказался в интервью WSJ Magazine о провале фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы» в 2023 году.
«Такое случается. Я был единственным, кто чувствовал, что нужно рассказать другую историю. Когда [Инди] столкнулся с последствиями той жизни, которую ему пришлось прожить, я хотел получить еще один шанс поднять его, отряхнуть пыль с его задницы и выставить его туда, лишенного части своей энергии, чтобы посмотреть, что из этого выйдет», — сказал он.
Фильм «Колесо судьбы» вышел в 2023-м. После проката Disney потеряла около 143 млн долларов на пятом и последнем фильме франшизы, начавшейся в 1981 году.
Лента рассказывает о персонаже (Харрисон Форд), который уже давно отошел от дел. Однако постаревшему искателю приключений внезапно приходится отложить пенсию: его старый друг Саллах (Джон Рис-Дэвис) зовет его на новую миссию.