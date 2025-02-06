Из фильмов, поддержанных Фондом кино, окупился в прокате каждый пятый

Из 25 фильмов, снятых при поддержке Фонда кино и выпущенных в 2024 году, принесли прибыль создателям пять картин. Об этом сообщает РБК, изучивший данные ЕАИС. Окупившейся считали ленту, которая заработала в прокате в два раза больше производственного бюджета, поскольку около 50% кассовых сборов себе оставляют кинотеатры.

При этом фильмы, поддержанные Фондом кино, стали окупаться в прокате чаще. В 2022 году из 26 таких картин коммерчески успешной стала только одна.

В 2024 году самым кассовым фильмом с господдержкой стала вторая часть «Холопа». Она заработала в кино 3,8 млрд рублей при бюджете в 768 млн. Прибыльными также стали «Бременские музыкант», третья часть серии «Лед», «Руки вверх!» и «Лунтик. Возвращение домой».

Эти же пять фильмов образовали весь топ-5 самых коммерчески успешных российских фильмов в 2024 году. В 2023-м в пятерке самых кассовых отечественных лент были три, снятые при поддержке Фонда кино, в 2022-м ― две.

В пресс-службе Минкульта сказали, что считают некорректной оценивать окупаемость картин лишь на основе кассовых сборов, поскольку это лишь одна из форм дистрибуции. Там также отметили, что поддерживают не коммерческое кино, а зрительское.