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В Москве более тысячи новорожденных получили двойные имена в 2024 году

Сегодня в 07:52
Фото: Jonathan Borba/Unsplash

В 2024 году в Москве более 900 мальчиков и около 400 девочек получили двойные, тройные и четверные имена. Об этом пишут РИА «Новости».

«Так, двойное имя получили в прошлом году 847 мальчиков и 332 девочки. Мальчиков с тройным именем родилось в столице 55, а девочек — 53. Четверное имя получили три мальчика и две девочки», — рассказали в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

Среди мальчиков часто можно встретить сочетание привычных имен: Алексей-Николай, Ян-Роман, Марк-Иосиф, Григорий-Максим, Евгений-Ян, Августин-Иван и Лев-Александр. Среди девочек особенно популярными стали имена, начинающиеся с Анны: Анна-Мария, Анна-Елизавета, Анна-Агата, Анна-Александра, Анна-Амалия, Анна-София и Анна-София, Анна-Мари, Анна-Николь и Анна-Эмилия.

Также девочкам часто давали имена с сочетанием имени Ева: Ева-Мария, Ева-Есения, Ева-Диана, Ева-Габриэль, Ева-Виктория, Ева-Мария и Луна-Ева.

«По две девочки в Москве получили имена Анна-Елизавета и Мия-Мария.
«По одному разу девочек в Москве назвали Мирослава-Анастасия, Мария-Виктория, Таисия-Антонина и Татьяна-София. Одной девочке родители дали необычное двойное имя Луна Кристал, а еще одной красивое тройное имя Аврора Мари Виктория», — отметили в ЗАГС.

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