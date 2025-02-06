В России на оперную певицу Марию Максакову* завели новое уголовное дело

Следственный комитет возбудил на оперную певицу Марию Максакову-Игенбергс*, живущую в Украине, уголовное дело о нарушении закона об иноагентах. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства уточнил, что дело завели, поскольку артистка не маркировала материалы на своем ютуб-канале. По части 2 статьи 330.1 УК ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее на Максакову возбудили в России уголовное дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства. Причиной стало интервью Максаковой украинскому телеканалу «Сейчас», в котором следователи усмотрели «дискредитацию СВО» и «призывы спонсировать ВСУ». В декабре 2024-го московский суд заочно арестовал певицу.

В 2000-е годы Мария Максакова работала в московских театрах «Новая опера» и «Геликон-опера», была приглашенной солисткой в Большом театре. С 2011 по 2017 год работала солисткой в Мариинском театре. В 2011–2016 годах Максакова была депутатом Госдумы от «Единой России». В октябре 2016-го певица вместе с мужем Денисом Вороненковым, тоже депутатом Госдумы, переехала в Украину. В марте 2017-го Вороненкова застрелили в центре Киева.