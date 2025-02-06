Бен Аффлек снимется в своем фильме «Животные». Мэтт Деймон покинул проект

Бен Аффлек возобновил работу над анонсированным еще в прошлом году триллером «Животные». Об этом сообщает Deadline.
С момента первого анонса проект претерпел некоторые изменения. Так, теперь Аффлек не только занимает роль режиссера и продюсера, но и играет главную роль.
Он заменил своего друга и коллегу Мэтта Деймона, который был вынужден покинуть фильм из‑за съемок в следующем проекте Кристофера Нолана «Одиссея». По данным Deadline, в «Животных» также снимается Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»).
Лента расскажет о похищении ребенка мэра. Подробности сюжета не раскрываются. Сценарий к фильму написал Коннор МакИнтайр, а правки в него внес Билли Рей («Земля 2»).
В 2022 году Аффлек и Деймон основали независимую продюсерскую компанию под названием Artists Equity. Аффлек занял должность исполнительного директора, а Деймон стал главным креативным директором.
Первым фильмом компании стала лента «Air: Большой прыжок». Она рассказывает о гении маркетинга Сонни Ваккаро, который подтолкнул Nike к поиску самого выдающегося спортсмена в мире.