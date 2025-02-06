Бен Аффлек снимется в своем фильме «Животные». Мэтт Деймон покинул проект

Бен Аффлек возобновил работу над анонсированным еще в прошлом году триллером «Животные». Об этом сообщает Deadline.

С момента первого анонса проект претерпел некоторые изменения. Так, теперь Аффлек не только занимает роль режиссера и продюсера, но и играет главную роль.