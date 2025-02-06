Billboard представил топ-10 самых актуальных R&B-артистов

Редакция Billboard составила топ-10 самых актуальных R&B-артистов на сегодняшний день.

При составлении списка учитывавлись качество записи, успех в чартах, культурный резонанс, заметные деловые начинания и партнерские отношения, гастрольный успех, а также дополнительный фактор — выдающиеся вокальные данные.

На первое место попала SZA. Редакция отметила ее успешный альбом «SOS», вывпущенный в 2022 году и дуэт с Кендриком Ламаром.