Billboard представил топ-10 самых актуальных R&B-артистов

Редакция Billboard составила топ-10 самых актуальных R&B-артистов на сегодняшний день.
При составлении списка учитывавлись качество записи, успех в чартах, культурный резонанс, заметные деловые начинания и партнерские отношения, гастрольный успех, а также дополнительный фактор — выдающиеся вокальные данные.
На первое место попала SZA. Редакция отметила ее успешный альбом «SOS», вывпущенный в 2022 году и дуэт с Кендриком Ламаром.
Топ-10 самых актуальных R&B-артистов
- SZA
- Крис Браун 💀
- Ашер
- Мани Лонг
- PARTYNEXTDOOR
- Леон Томас
- Кейлани
- Коко Джонс
- Саммер Уокер
- Виктория Моне