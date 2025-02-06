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Billboard представил топ-10 самых актуальных R&B-артистов

Сегодня в 06:31
Фото: SZA

Редакция Billboard составила топ-10 самых актуальных R&B-артистов на сегодняшний день.

При составлении списка учитывавлись качество записи, успех в чартах, культурный резонанс, заметные деловые начинания и партнерские отношения, гастрольный успех, а также дополнительный фактор — выдающиеся вокальные данные.

На первое место попала SZA. Редакция отметила ее успешный альбом «SOS», вывпущенный в 2022 году и дуэт с Кендриком Ламаром.

Топ-10 самых актуальных R&B-артистов

  1. SZA
  2. Крис Браун 💀
  3. Ашер
  4. Мани Лонг
  5. PARTYNEXTDOOR
  6. Леон Томас
  7. Кейлани
  8. Коко Джонс
  9. Саммер Уокер
  10. Виктория Моне
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