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Megan Thee Stallion и Psy снимутся в соревновательном шоу Apple TV+ о кей-попе

Сегодня в 05:26
Фото: Apple TV+

Исполнитель песни «Gangnam Style» Psy и Megan Thee Stallion появятся в новом соревновательном шоу Apple TV+. Об этом сообщает Variety.

Проект будет называться «KPopped». Apple заказала восемь эпизодов. Согласно описанию, в каждой серии западные иконы будут переосмысливать один из своих самых больших хитов, сотрудничая с лучшими идолами кей-попа. Победителя с новой лучшей песней выберут зрители в Сеуле.

Megan Thee Stallion выступит исполнительным продюсером, а также исполнит на шоу свою хитовую песню «Savage». Это будет один из немногих выходов Apple на рынок конкурсных сериалов без сценария.

Это второе шоу Apple TV, посвященное кей-попу, за последний год. В августе стриминг выпустил документальный сериал K-Pop Idols. Он был посвящен трем кей-поп-исполнителям: Blackswan, мальчишеской группе Cravity и солистке Джесси.

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Теги:
Apple
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