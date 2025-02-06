Megan Thee Stallion и Psy снимутся в соревновательном шоу Apple TV+ о кей-попе

Исполнитель песни «Gangnam Style» Psy и Megan Thee Stallion появятся в новом соревновательном шоу Apple TV+. Об этом сообщает Variety.

Проект будет называться «KPopped». Apple заказала восемь эпизодов. Согласно описанию, в каждой серии западные иконы будут переосмысливать один из своих самых больших хитов, сотрудничая с лучшими идолами кей-попа. Победителя с новой лучшей песней выберут зрители в Сеуле.

Megan Thee Stallion выступит исполнительным продюсером, а также исполнит на шоу свою хитовую песню «Savage». Это будет один из немногих выходов Apple на рынок конкурсных сериалов без сценария.