Французский режиссер Жак Одияр назвал «непростительными» высказывания актрисы Карлы Софии Гаскон, звезды его фильма «Эмилия Перес». Он прокомментировал скандал с участием артистки в интервью Deadline.

Кинематографист выразил разочарование словами Гаскон, за которые она уже извинилась. По словам Одияра, теперь ему сложно вспоминать работу с актрисой и их доверительные отношения на съемках.

«Когда у вас такие отношения, и вы вдруг читаете что‑то, что сказал этот человек, вещи, которые абсолютно ненавистны и достойны ненависти, конечно, эти отношения страдают. Это как будто вы падаете в яму. Потому что то, что сказала Карла София, непростительно», — отметил он.

Режиссер признался, что не разговаривал с Гаскон в свете скандала и не хочет, поскольку та «находится в саморазрушительной фазе». «Я не понимаю, почему она продолжает. Почему она причиняет вред себе? Почему?» — воскликнул Одияр.

Создатель «Эмилии Перес» добавил, что не понимает, почему актриса причиняет вред команде фильма, ему, а также партнершам по картине Зои Салдане и Селене Гомес. «Я не буду с ней связываться, потому что сейчас ей нужно время, чтобы обдумать свои действия и взять на себя ответственность за них», — подчеркнул он.

Одияр заявил, что Гаскон «играет роль жертвы». «Она говорит о себе, как о жертве, что удивительно. Как будто она думала, что слова не ранят», — пояснил кинематографист.

Он поделился, что испытывает гресть из‑за того, что его возвращение в Голливуд омрачено. «Я думал, что вернусь сюда полный энтузиазма, а теперь есть печаль, которую нам нужно преодолеть», — сказал Одияр.

Режиссер прокомментировал также критику, с которой столкнулась «Эмилия Перес» в Мексике. Жители страны, где происходит действие фильма, ополчились против него из‑за нереалистичного изображения жизни в Мексике, в частности, реалий соседства с картелями.

«Меня потрясло, что люди либо не смотрели фильм как следует, либо вообще не смотрели и поступают недобросовестно. Изображение картелей в фильме тематическое. Это не то, на чем я сосредоточен в фильме. Есть одна сцена, которая имеет к этому отношение», — отметил постановщик.

Одияр добавил, что его целью было создать оперу. «Это требует сильной стилизации», — пояснил он, добавив, что «никогда не утверждал, будто хотел сделать реалистичную работу».

«Если бы я хотел сделать работу, которая была бы достоверна, я бы сделал документальный фильм, но тогда в нем не было бы пения и танцев. Например, я прочитал рецензию, в которой говорилось, что на ночных рынках в Мехико нет копировальных аппаратов. Ну, на ночных рынках в Мехико также не поют и не танцуют. Вы должны принять, что это часть магии здесь. Это опера, а не критика чего‑либо в Мексике», — подчеркнул кинематографист.