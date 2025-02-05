Композитор «Злой» хотел оформить песни Глинды в духе хип-хопа, но Ариана Гранде выступила против

Композитор Стивен Шварц, работавший над фильмом «Злая», хотел сделать песни персонажа Арианы Гранде более хип-хоповыми, похожими на треки самой артистки. Но Гранде выступила против. Об этом она рассказала в интервью IndieWire.

Гранде поделилась, что предложение Шварца изменить композиции героини Глинды/Галинды обеспокоило ее. Но композитор воспринял точку зрения актрисы с любовью и уважением, подчеркнула она.

«Я аккуратно обратилась и сказала „Я не думаю, что это в ее характере. Не думаю, что это соответствует ритмическому ландшафту Галинды“. Она хлопает на раз и на три, понимаете», — пояснила Гранде.

Актриса добавила, что не хотела петь мелизмы просто ради того, чтобы они были в песнях. «Я стараюсь быть очень преднамеренной, когда речь идет об украшениях или вокальных опциях, которые я выбираю для пения Галинды, поскольку я чувствую, что все должно быть эмоционально обосновано», — сказала она.

Сам Шварц отмечал, что хотел вместе со своей командой «освежить ритм» классических бродвейских композиций. По его словам, Гранде остановила его, сказав, что «хочет быть Глиндой, а не Арианой Гранде, играющей Глинду».

Артистка много работала над образом своего персонажа. В том числе она корректировала свой вокальный стиль и даже изменила голос, начав говорить более воздушно и на более высоких нотах.

«Галинда потребовала от меня много вокальной работыы. Некоторые вещи, возможно, не исчезнут. Некоторые уйдут, но я благодарна за то, что останется навсегда. Как прекрасно сохранить нечто и ощущать призрака каждого дня», — поделилась Гранде.