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Ки Хью Кван из «Все везде и сразу» и Лили Рейнхарт снимутся в хорроре «Плохой мальчик»

Сегодня в 21:12
Кадр: Hotdog Hands

Актер Ки Хью Кван, получивший «Оскар» за фильм «Все везде и сразу», снимется в хорроре «Плохой мальчик» («Bad Boy») со звездой сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт. Об этом сообщил Deadline.

Название фильма отсылает к тому, что история главной героини, преследуемой маньяком молодой женщины, будет рассказана с точки зрения собаки. Рейнхарт, вероятно, сыграет роль жертвы серийного убийцы. Кван предстанет в картине в роли хозяина пса, по совместительству — жестокого психопата.

«Гэри — хороший мальчик, который любит своего нового хозяина Кэмерона. Он получает угощения, ему чешут живот, так что его жизнь прекрасна. Но Гэри не разрешают заходить в подвал. И даже если бы ему это было позволено, он бы не смог открыть дверь. В подвале — девочка. Она не может выйти поиграть. Гэри этого не знает, но он — ее единственный шанс», — говорит синопсис будущей ленты.

Режиссером проекта выступит Джейкоб Чейз, постановщик «Приходи поиграть» и «Девушки в лесу». В основу фильма ляжет сценарий Трэвиса Брауна, который попадал в Черный список лучших нереализованных сценариев Голливуда.

«Я люблю собак. Больше, чем людей. И я устал смотреть фильмы ужасов, где собака умирает первой! Это не просто домашние животные, это наши лучшие друзья, и я считаю, что пришло время для хоррора, где собака — герой», — прокомментировал Чейз.

Он отметил, что «Плохой мальчик» расскажет «о преданности, инстинктах и невероятной связи между людьми и собаками». По мнению постановщика, проект представит «очень оригинальный, обоснованных, глубоко захватывающий свежий взгляд на триллер-ужастик».

Хоррор выпустит компания Black Bear. Ленту спродюсируют работавший над «Собирателем душ» Дейв Каплан, известный по «М3ГАН» Адам Хендрикс и Грег Гилрет. Съемки начнутся в августе в Канаде.

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