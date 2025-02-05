Ки Хью Кван из «Все везде и сразу» и Лили Рейнхарт снимутся в хорроре «Плохой мальчик»

«Гэри — хороший мальчик, который любит своего нового хозяина Кэмерона. Он получает угощения, ему чешут живот, так что его жизнь прекрасна. Но Гэри не разрешают заходить в подвал. И даже если бы ему это было позволено, он бы не смог открыть дверь. В подвале — девочка. Она не может выйти поиграть. Гэри этого не знает, но он — ее единственный шанс», — говорит синопсис будущей ленты.