Ки Хью Кван из «Все везде и сразу» и Лили Рейнхарт снимутся в хорроре «Плохой мальчик»

Актер Ки Хью Кван, получивший «Оскар» за фильм «Все везде и сразу», снимется в хорроре «Плохой мальчик» («Bad Boy») со звездой сериала «Ривердейл» Лили Рейнхарт. Об этом сообщил Deadline.
Название фильма отсылает к тому, что история главной героини, преследуемой маньяком молодой женщины, будет рассказана с точки зрения собаки. Рейнхарт, вероятно, сыграет роль жертвы серийного убийцы. Кван предстанет в картине в роли хозяина пса, по совместительству — жестокого психопата.
«Гэри — хороший мальчик, который любит своего нового хозяина Кэмерона. Он получает угощения, ему чешут живот, так что его жизнь прекрасна. Но Гэри не разрешают заходить в подвал. И даже если бы ему это было позволено, он бы не смог открыть дверь. В подвале — девочка. Она не может выйти поиграть. Гэри этого не знает, но он — ее единственный шанс», — говорит синопсис будущей ленты.
Режиссером проекта выступит Джейкоб Чейз, постановщик «Приходи поиграть» и «Девушки в лесу». В основу фильма ляжет сценарий Трэвиса Брауна, который попадал в Черный список лучших нереализованных сценариев Голливуда.
«Я люблю собак. Больше, чем людей. И я устал смотреть фильмы ужасов, где собака умирает первой! Это не просто домашние животные, это наши лучшие друзья, и я считаю, что пришло время для хоррора, где собака — герой», — прокомментировал Чейз.
Он отметил, что «Плохой мальчик» расскажет «о преданности, инстинктах и невероятной связи между людьми и собаками». По мнению постановщика, проект представит «очень оригинальный, обоснованных, глубоко захватывающий свежий взгляд на триллер-ужастик».
Хоррор выпустит компания Black Bear. Ленту спродюсируют работавший над «Собирателем душ» Дейв Каплан, известный по «М3ГАН» Адам Хендрикс и Грег Гилрет. Съемки начнутся в августе в Канаде.