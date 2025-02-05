2 часа на еду, 3 часа на сериалы, 0 часов на работу: опрос показал, как выглядит идеальный день

Опрос в США показал, как выглядит идеальный день обычного американца в 2025 году. Респондентов попросили описать идеальные 24 часа, делится исследовательский центр Talker Research.
Участников опроса попросили рассортировать 24 часа по разным категориям занятий, которые вошли бы в их идеальный день. Так появился график идеального дня американца, в котором нет ни минуты на работу:
- 6,9 часа — сон;
- 3,1 часа — фильмы и сериалы;
- 3 часа — время с семьей;
- 2 часа — еда и перекусы;
- 1,5 часа — телефон;
- 1,4 часа — хобби;
- 1,4 часа — время с друзьями;
- 1,3 часа — музыка;
- 1,1 часа — домашние животные;
- 0,8 часа — спорт;
- 0,8 часа — шопинг;
- 0,7 часа — дневной сон.
По словам опрошенных, идеальный день начинается около 7 утра и заканчивается около 23.00. Это, считают они, идеальное время для пробуждения и завершения дня.
В опросе приняли участие 2000 человек. В среднем они решили, что в 2024 году прожили 12 таких идеальных дней. В этом году они надеются, что таких дней станет больше — до 16, то есть каждые 22 дня.