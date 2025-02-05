2 часа на еду, 3 часа на сериалы, 0 часов на работу: опрос показал, как выглядит идеальный день

Опрос в США показал, как выглядит идеальный день обычного американца в 2025 году. Респондентов попросили описать идеальные 24 часа, делится исследовательский центр Talker Research.

Участников опроса попросили рассортировать 24 часа по разным категориям занятий, которые вошли бы в их идеальный день. Так появился график идеального дня американца, в котором нет ни минуты на работу:

6,9 часа — сон;

3,1 часа — фильмы и сериалы;

3 часа — время с семьей;

2 часа — еда и перекусы;

1,5 часа — телефон;

1,4 часа — хобби;

1,4 часа — время с друзьями;

1,3 часа — музыка;

1,1 часа — домашние животные;

0,8 часа — спорт;

0,8 часа — шопинг;

0,7 часа — дневной сон.

По словам опрошенных, идеальный день начинается около 7 утра и заканчивается около 23.00. Это, считают они, идеальное время для пробуждения и завершения дня.