Документалист Фредерик Уайзман объявил об окончании кинокарьеры

Американский режиссер-документалист Фредерик Уайзман, обладатель «Золотого льва» и почетного «Оскара», объявил об окончании кинокарьеры в интервью изданию IndieWire.

Кинематографист признался, что в течение последнего года болел и у него уже нет достаточно энергии, чтобы работать. «Мне также приходится смириться с тем, что мне 95», — поделился он.

Уайзман отметил, что у него всегда было много энергии. «Работа над фильмом требует огромного количества энергии как во время съемок, так и во время монтажа», — подчеркнул режиссер.

Последний фильм Уайзмана «Меню для удовольствия» вышел в 2023 году. Его впервые показали на Венецианском кинофестивале. Четырехчасовая картина рассказала о ресторане «Le Bois sans feuilles» семьи Труагро, отмеченном тремя звездами Michelin.