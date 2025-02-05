Роберт Де Ниро сыграет в триллере «Человек-шепот» по роману Алекса Норта

Роберт Де Ниро сыграет в адаптации романа Алекса Норта «Человек-шепот» от Netflix, пишет Deadline.

Режиссером выступит Джеймс Эшкрофт («Жестокая расплата»), а сценаристами — Бен Джейкоби и Чейз Палмер. Продюсерами поработают Энтони Руссо и Джо Руссо через свою компанию AGBO. Съемки начнутся этой весной на Восточном побережье США.

Основанный на бестселлере Норта, «Человек-шепот» рассказывает о писателе-криминалисте, который после похищения 8-летнего сына обращается за помощью к своему отцу, бывшему детективу полиции в отставке. Вскоре герой обнаруживает связь с делом осужденного серийного убийцы, известного как «Человек-шепот», которое длится уже несколько десятилетий.