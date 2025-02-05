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В сети появился трейлер фильма «High Groung» с Джоном Войтом и Чарли Уэбером

Сегодня в 18:54
Кадр: Paramount Movies/YouTube

На ютуб-канале Paramount Movies опубликовали трейлер фильма «High Ground» («Высота»), в котором снялись лауреат «Оскара» Джон Войт и звезда сериала «Как избежать наказания за убийство» Чарли Уэбер.

Картина выйдет на экраны 18 марта. Она расскажет о шерифе приграничного городка, который сталкивается с гневом жестокого картеля, преследующего таинственного заключенного местной тюрьмы.

В актерский состав триллера вошли Кэтрин Макнамара («Бегущий в лабиринте»), Дастин Ингрэм («Хранители»), Джеймс Оливер Уитли («Белгравия: Следующая глава»), Генри Томас («Призрак дома на холме») и Скайлер Шэй («Братц»).

Режиссером проекта стал Джеймс Бэмфорд, опытный координатор трюков и каскадер. Билл Сондхайм написал сценарий фильма.

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