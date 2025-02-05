Сэм Рокуэлл, Джон Малкович и Марк Руффало сыграют в новом фильме Мартина МакДона «Wild Horse Nine»

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Создатель «Залечь на дно в Брюгге» Мартин МакДона работает над фильмом «Wild Horse Nine», пишет Deadline. В актерский состав вошли Джон Малкович, Марк Руффало и Сэм Рокуэлл.

Подробности сюжета пока неизвестны. Съемки начнутся в марте 2025 года на острове Пасхи — самом удаленном обитаемом острове на Земле, известном своими уникальными ландшафтами.

Для Руффало и Малковича это первая работа с МакДонахом на большом экране, а для Рокуэлла — уже третья. Ранее актер появлялся в его фильмах «Семь психопатов» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».