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Новый иск против Шона Комбса: стриптизер обвинил рэпера в сексуальной эксплуатации

Сегодня в 18:44
Фото: MEGA/GC Images

Против Шона «Дидди» Комбса подали очередной иск о сексуализированном насилии, сообщил The Guardian.

В этот раз в суд обратился мужчина, утверждающий, что Комбс принуждал его к сексуальным действиям в течение нескольких лет. Человек, пожелавший сохранить анонимность, работал артистом для взрослых в Лас-Вегасе. По его словам, в 2007 году Комбс нанял его для участия в стриптиз-шоу, а затем до 2012 года он неоднократно заказывал номера в отелях и резиденциях Комбса по всей территории США.

В иске утверждается, что Комбс приказал мужчине «совершить действия, которые выходили за рамки оговоренных представлений и ограничений, установленных истцом и его агентством», включая сексуальные контакты с женщинами. Он утверждает, что Комбс подвергал его сексуализированному и физическому насилию, накачивал виагрой и тайно снимал сексуальные контакты, чтобы использовать их в качестве материала для шантажа. Он также утверждает, что Комбс манипулировал им, обещая помочь в его надеждах на музыкальную карьеру.

«Комбс дегуманизировал истца и превратил его в объект для своих развлечений и удовлетворения его собственных сексуальных фетишей. Комбс жестоко эксплуатировал истца, фактически лишив его свободы и контролируя его с помощью скрытого наблюдения и съемок».

Адвокаты Комбса отвергли обвинения. «Сколько бы исков ни было подано, это не изменит того факта, что мистер Комбс никогда не подвергал никого сексуализированному насилию или секс-траффику — ни мужчин, ни женщин, ни взрослых, ни несовершеннолетних. К счастью, существует справедливый и беспристрастный судебный процесс, который отделяет факты от вымысла, и мистер Комбс уверен, что одержит победу в суде», — заявили они.

Две другие женщины, также подавшие иски во вторник на условиях анонимности, утверждают, что неоднократно подвергались сексуализированному насилию на вечеринках, проводимых Комбсом в 1990-х годах. Одна из женщин утверждает, что нападение на нее было снято на видео, и что Комбс отказал ей в просьбе удалить эти кадры.

В понедельник другой человек, назвавшийся неизвестным, подал отдельный иск по поводу инцидента, произошедшего в 2015 году. Мужчина, в то время начинающий рэпер, утверждает, что на вечеринке Комбс напоил его напитком, от которого он потерял сознание, а очнувшись, обнаружил, что Комбс его лапает. Он утверждает, что Комбс пытался принудить его к сексу с неизвестной женщиной, но он сбежал из заведения.

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