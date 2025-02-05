Джессика Ганнинг из «Олененка» присоединяется к Белле Рамзи в комедии «Солнечная танцовщица»

Нил Патрик Харрис («Как я встретил ваше маму»), Джеймс Нортон («Джой», «Боб Марли: Одна любовь») и Джессика Ганнинг («Олененок») сыграют в предстоящем комедийном фильме «Солнечная танцовщица». Об этом сообщает Variety.

Они присоединились к ранее объявленной Белле Рамзи («Одни из нас»). Проект, впервые представленный в Каннах 2024, станет второй полнометражной работой Джорджа Жака («Черный пес»). Съемки стартуют в апреле.

«Солнечная танцовщица» — это «глубоко личный комедийный роман о взрослении». Сюжет рассказывает о молодой девушке Айви, которая не в восторге от того, что ей приходится посещать летний лагерь для подростков, страдающих от рака.

У Айви наступила долгожданная ремиссия, и из‑за ее подросткового скептицизма «Химический лагерь» считается одновременно «отвратительным» и «невыносимым».

«Я безумно рад, что в команде работают такие безумно талантливые люди — абсолютные мастера своего дела, — которые объединились, чтобы создать фильм, одновременно весёлый и душераздирающий.