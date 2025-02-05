Джессика Ганнинг из «Олененка» присоединяется к Белле Рамзи в комедии «Солнечная танцовщица»

Сегодня / 18:05
В Steam вышла игра «Скуфы против квадроберов»
Сегодня / 18:00
Элтон Джон выпустит совместный альбом с Брэнди Карлайл
Сегодня / 17:59
В Италии начали расследование в отношении врача, сделавшего операцию своей кошке
Сегодня / 17:12
Звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон снимется в фильме «Анаконда»
Сегодня / 17:03
Вышел новый ролик к фильму «Уничтожь их» с Барри Кеоганом и Кристофером Эбботтом
Сегодня / 16:33
Netflix продлил «Императрицу» на третий сезон
Сегодня / 16:18
В Нидерландах тюлень забрался в номер отеля и заснул
Сегодня / 16:10
Появились новые рендеры комплекса, который построят на Новом Арбате вместо дома-книжки
Сегодня / 16:07
С острова Санторини массово уезжают туристы. Там случились уже сотни землетрясений
Сегодня / 15:58
Изабель Юппер сыграет венгерскую серийную убийцу
Сегодня / 15:32
Гай Пирс рассказал, что «хотел врезать» высокомерной актрисе за критику его игры в сериале «Соседи»
Сегодня / 14:57
В Петербурге открылся музей йоги
Сегодня / 14:23
Россияне стали в 3,5 раза чаще покупать на WB насосы для пенисов
Сегодня / 14:20
Канье Уэст рассказал о своем диагнозе «аутизм»
Сегодня / 13:35
«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым выйдет в международный прокат
Сегодня / 13:34
Оригинальный состав Black Sabbath воссоединится для последнего концерта Оззи Осборна
Сегодня / 13:18
Московские элитные квартиры подорожали до уровня лондонских
Сегодня / 13:11
«Эти динозавры слишком опасны для парка»: вышел трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»
Сегодня / 13:06
Барсук с граффити в стиле Бэнкси стал снимком года по версии лондонского Музея естествознания
Сегодня / 12:58
Опрос: ChatGPT — самая популярная рабочая нейросеть у россиян
Сегодня / 12:44
Испанская полиция арестовала банду, продававшую несуществующих щенков
Сегодня / 12:29
Wink готовит сериал по мотивам «Трудно быть богом» Стругацких
Сегодня / 12:11
Молли Гордон из «Медведя» снимет комедию «Peaked» для A24
Сегодня / 11:59
В Грозном хотят построить небоскреб в виде джигита
Сегодня / 11:42
Глава СК предложил запретить продажу алкоголя до 21 года
Сегодня / 11:16
Звезда «Теда Лассо» Джуно Темпл — о четвертом сезоне: «Говорят, что‑то куда‑то движется»
Сегодня / 11:08
Для бюджетников из медвузов планируют ввести обязательные отработки в больницах
Сегодня / 10:55
Ученые обнаружили, что утром мир кажется лучше, чем вечером

Джессика Ганнинг из «Олененка» присоединяется к Белле Рамзи в комедии «Солнечная танцовщица»

Сегодня в 18:06
Фото: Netflix

Нил Патрик Харрис («Как я встретил ваше маму»), Джеймс Нортон («Джой», «Боб Марли: Одна любовь») и Джессика Ганнинг («Олененок») сыграют в предстоящем комедийном фильме «Солнечная танцовщица». Об этом сообщает Variety.

Они присоединились к ранее объявленной Белле Рамзи («Одни из нас»). Проект, впервые представленный в Каннах 2024, станет второй полнометражной работой Джорджа Жака («Черный пес»). Съемки стартуют в апреле.

«Солнечная танцовщица» — это «глубоко личный комедийный роман о взрослении». Сюжет рассказывает о молодой девушке Айви, которая не в восторге от того, что ей приходится посещать летний лагерь для подростков, страдающих от рака.

У Айви наступила долгожданная ремиссия, и из‑за ее подросткового скептицизма «Химический лагерь» считается одновременно «отвратительным» и «невыносимым».

«Я безумно рад, что в команде работают такие безумно талантливые люди — абсолютные мастера своего дела, — которые объединились, чтобы создать фильм, одновременно весёлый и душераздирающий.

Я хочу, чтобы зрители смеялись до слёз, а потом плакали и уходили с новым взглядом на то, как молодые люди, борющиеся за жизнь, воспринимаются — не как жертвы, а как смелые, сложные и полные жизни», — отметил Жак.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами