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Элтон Джон выпустит совместный альбом с Брэнди Карлайл

Сегодня в 18:00
Фото: eltonjohn

Британский музыкант Элтон Джон выпустит совместный альбом с американской певицей Брэнди Карлайл. Об этом артист сообщил в своих соцсетях.

Пластинка будет называться «Who Believes in Angels?». Она выйдет 4 апреля. Продюсерами релиза станут Эндрю Уатт и Берни Таупин. В сети уже стал доступен титульный сингл с грядущего альбома.

Джон и Карлайл начали работать над «Who Believes in Angels?» в Лос-Анджелесе в октябре 2023 года. На запись всех песен у артистов ушло менее трех недель. Релиз, как утверждают музыканты, будет не похож ни на один из тех, что они представляли ранее.

По словам певцов, новая пластинка «сравнится с некоторыми из лучших работ Элтона, поскольку баллады на ней будут соседствовать с откровенным рок-н-роллом, поп-песнями и кантри-американой, а также тяжелой синт-психоделией».

«Эта пластинка была одной из самых сложных, которые я когда‑либо делал, но это также был один из величайших музыкальных опытов в моей жизни», — поделился Элтон Джон.

Карлайл добавила, что их совместная работа стала «радикальным актом по поиску радостных и эйфорических событий» в мире, который сегодня представляет собой «дикое место для жизни».

В работе над альбомом участвовали барабанщик Red Hot Chili Peppers Чад Смит, Пино Палладино и Джош Клингхоффер. В поддержку релиза пройдет концерт в Лондоне, Элтон Джон и Брэнди Карлайл дадут его 26 марта.

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