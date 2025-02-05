В Steam вышла игра «Скуфы против квадроберов»

В Steam вышла компьютерная игра «Скуфы против квадроберов». Приобрести ее можно за 90 рублей.

«Это игра в мире, где современность сражается с классикой. Брутальные скуфы, закаленные жизнью мужики со старым мировоззрением, вступают в бой с находчивыми квадроберами, которые используют все доступные средства для победы.

Для решения этого противостояния будут представлены разнообразные игровые локации с множеством врагов, сделанные с современным качеством геймдева, а также перекрёстный сюжет в стиле русских сериалов», — гласит описание тайтла.

В арсенале навыков скуфа есть «мужицкая смекалка». С ее помощью герой может разбежаться, упасть животом на землю и образовать ударную волну, которая вырубит всех квадроберов вокруг.