Звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон снимется в фильме «Анаконда»

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тандиве Ньютон cнимется в фильме «Анаконда» вместе с Джеком Блэком («Школа рока», «Отпуск по обмену») и Полом Раддом («Человек-муравей и Оса»). Об этом сообщили в ролике с анонсом каста.

Картина будет ремейком приключенческого хоррора 1997 года, в котором сыграли Дженнифер Лопес и Джон Войт. Какой будет новая версия ленты, неясно. Ее сценарий написали Том Гормикан («Невыносимая тяжесть огромного таланта») и Кевин Эттен.

По информации THR, героями картины станут экс-режиссер, зарабатывающий съемкой свадеб, и актер, чьи голливудские мечты далеки от исполнения. В разгар кризиса среднего возраста приятели отправятся в тропический лес ради съемок ремейка их любимого фильма.

Гормикан выступит режиссером проекта. Брэд Фуллер и Эндрю Форм станут продюсерами. Съемки пройдут в австралийском Квинсленде. В фильме сыграют Cтив Зан («Друзья», «Дневник слабака», «Белый лотос»), Селтун Мелу («Я все еще здесь») и Даниела Мелшиор («Форсаж-10»). Лента выйдет на экраны 25 декабря.

Оригинальный фильм «Анаконда» снял перуанский режиссер Луис Льоса Уркиди. Он рассказал о съемочной группе, которая отправилась в путешествие по Амазонке, чтобы заснять неизвестное племя, и столкнулась в джунглях с браконьером, на судно которого проникла анаконда.