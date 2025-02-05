Звезда «Мира Дикого Запада» Тандиве Ньютон снимется в фильме «Анаконда»

Звезда сериала «Мир Дикого Запада» Тандиве Ньютон cнимется в фильме «Анаконда» вместе с Джеком Блэком («Школа рока», «Отпуск по обмену») и Полом Раддом («Человек-муравей и Оса»). Об этом сообщили в ролике с анонсом каста.
Картина будет ремейком приключенческого хоррора 1997 года, в котором сыграли Дженнифер Лопес и Джон Войт. Какой будет новая версия ленты, неясно. Ее сценарий написали Том Гормикан («Невыносимая тяжесть огромного таланта») и Кевин Эттен.
По информации THR, героями картины станут экс-режиссер, зарабатывающий съемкой свадеб, и актер, чьи голливудские мечты далеки от исполнения. В разгар кризиса среднего возраста приятели отправятся в тропический лес ради съемок ремейка их любимого фильма.
Гормикан выступит режиссером проекта. Брэд Фуллер и Эндрю Форм станут продюсерами. Съемки пройдут в австралийском Квинсленде. В фильме сыграют Cтив Зан («Друзья», «Дневник слабака», «Белый лотос»), Селтун Мелу («Я все еще здесь») и Даниела Мелшиор («Форсаж-10»). Лента выйдет на экраны 25 декабря.
Оригинальный фильм «Анаконда» снял перуанский режиссер Луис Льоса Уркиди. Он рассказал о съемочной группе, которая отправилась в путешествие по Амазонке, чтобы заснять неизвестное племя, и столкнулась в джунглях с браконьером, на судно которого проникла анаконда.
Лента получила несколько номинаций на «Золотую малину», но стала хитом у зрителей. В 2004 году «Анаконда» получила продолжение. В 2008 и 2009 годах вышли еще две части франшизы. Наконец, в 2015 году на экранах появилась картина «Озеро страха: Анаконда» — кроссовер с франшизой «Озеро страха».