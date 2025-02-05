Изабель Юппер сыграет венгерскую серийную убийцу

Изабель Юппер получила роль венгерской графини Елизаветы Батори, которая убивала девственниц и купалась в их крови. Полулегендарную историю на экраны перенесет Ульрике Оттингер, сообщает Variety.

Как пишет издание, это будет вампирский детектив под названием «Кровавая графиня», но найдется в нем место и юмору. По сюжету Батори просыпается от долгого сна и вместе со своей горничной (Биргит Минихмайер) отправляется на поиски красного эликсира жизни в Вене. Их преследуют ее племянник-вегетарианец (Томас Шуберт), психотерапевт (Ларс Айдингер), полицейский и два вампиролога.

События «Кровавой графини» развернутся в настоящем времени. «Это подходящее время для Кровавой графини, чтобы проснуться от глубокого сна и насладиться настоящим. <…> Мир перевернут с ног на голову, и события повторяются жутким образом», — сказала немецкая постановщица Ульрике Оттингер.