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Изабель Юппер сыграет венгерскую серийную убийцу

Сегодня в 15:58
Фото: Harald Krichel

Изабель Юппер получила роль венгерской графини Елизаветы Батори, которая убивала девственниц и купалась в их крови. Полулегендарную историю на экраны перенесет Ульрике Оттингер, сообщает Variety.

Как пишет издание, это будет вампирский детектив под названием «Кровавая графиня», но найдется в нем место и юмору. По сюжету Батори просыпается от долгого сна и вместе со своей горничной (Биргит Минихмайер) отправляется на поиски красного эликсира жизни в Вене. Их преследуют ее племянник-вегетарианец (Томас Шуберт), психотерапевт (Ларс Айдингер), полицейский и два вампиролога.

События «Кровавой графини» развернутся в настоящем времени. «Это подходящее время для Кровавой графини, чтобы проснуться от глубокого сна и насладиться настоящим. <…> Мир перевернут с ног на голову, и события повторяются жутким образом», — сказала немецкая постановщица Ульрике Оттингер.

Элизабет Батори, получившая прозвище Кровавая барыня, действительно существовала. Она, согласно легенде, пытала и убила более 600 человек. Ее жертвами становились молодые девушки, в чьей девственной крови якобы купалась убийца, чтобы продлить молодость. Однако современные историки считают, что все было не совсем так.

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