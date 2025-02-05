Вышел новый ролик к фильму «Уничтожь их» с Барри Кеоганом и Кристофером Эбботтом

Сегодня в 17:03

Mubi представила новый ролик к фильму «Уничтожь их» («Bring Them Down»). Его премьера в мировом прокате состоится 7 февраля.

Триллер рассказывает о двух враждующих фермерских семьях в сельской местности на западе Ирландии. В центре сюжета — Майкл, фермер-затворник, живущий со своим больным отцом Рэем.

Постепенно его конфликт с фермером-конкурентом Гэри и его непредсказуемым сыном Джеком перерастает в серию все более жестоких столкновений.

Главные роли в фильме исполнили Барри Кеоган («Солтберн»), Кристофер Эбботт («Бедные-несчастные»), Пол Реди («Утопия») и Колм Мини («Ад на колесах»). Грядущий фильм стал режиссерским дебютом сценариста Кристофера Эндрюса.