В Италии начали расследование в отношении врача, сделавшего операцию своей кошке

Итальянский врач попал под следствие после того, как сделал своей кошке сканирование в больнице в Аосте, а затем провел операцию, спасшую ее жизнь. Об этом рассказала The Guardian.

Джанлука Фанелли привез животное по кличке Афина в больницу Умберто Парини в северном регионе Италии, где он работает заведующим радиологическим отделением, после того как она упала с крыши.

«Она была на грани жизни и смерти. Я знал, что смогу спасти ее только с помощью быстрого вмешательства», — сообщил ее хозяин.

Афина прошла короткое сканирование, после чего Фанелли провел ей пневмоторакальную операцию в ангиографическом отделении.

Она выжила, но местное управление здравоохранения провело внутреннее расследование инцидента и передало дело прокурорам в Аосте. Они заявили, что Фанелли могут предъявить обвинения в растрате государственных средств и лишении пациентов основных услуг.

В свою защиту Фанелли отметил, что пользовался оборудованием больницы в нерабочее время, когда все рентгеновские снимки, запланированные на этот день, уже были сделаны, а других пациентов на срочные анализы не было.

Афина, сорвавшаяся с крыши дома, где живет семья, была одной из пяти бездомных кошек, которых, по словам Фанелли, он «спас с улицы и вызволил из экстремальных условий».

«Мне жаль, если все это привело к нарушению правил», — сказал он, добавив, что готов возместить больнице ущерб, если его действия окажутся дорогостоящими.