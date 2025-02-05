Netflix продлил «Императрицу» на третий сезон

Netflix решил продлить на третий, последний сезон сериал «Императрица». Об этом сообщает Deadline.

Проект рассказывает драматическую историю императрицы Елизаветы и императора Франца. Во втором сезоне они пытались наслаждаться своим супружеским счастьем, когда над дворцом Шенбрунн сгустились тучи. Елизавете пришлось бороться не только за свою семью, но и за целостность своей души.

Ожидается, что финальный сезон выйдет в эфир в 2026 году. «Императрица» была одним из самых популярных неанглоязычных сериалов Netflix на протяжении многих лет.

Первый сезон, получивший премию «Эмми», на протяжении пяти недель входил в десятку лучших неанглоязычных сериалов Netflix в 2022 году. В прошлом году второй сезон вошел в топ-10 Netflix в 84 странах.

«Иногда я теряю дар речи, когда вижу, скольких людей мы смогли охватить и затронуть по всему миру с помощью „Императрицы“. Возможность продолжить и завершить эту историю вместе с нашей командой и уникальным актерским ансамблем — не что иное, как подарок», — рассказала шоураннер проекта Катарина Эйссен.