С острова Санторини массово уезжают туристы. Там случились уже сотни землетрясений

Греческий остров Санторини одолевают землетрясения: с начала февраля там зарегистрировали уже боле 1400 подземных толчков. Об этом сообщил AA. Местные жители и туристы массово покидают остров.

По данным Геодинамического института Греции, примерно 440 землетрясений были выше 3 баллов по шкале Рихтера. Еще 73 толчка оцениваются выше 4 баллов. К берегам Санторини отправили военный десантный корабль для возможной эвакуации.

«Мы обязаны разработать сценарии как для улучшения, так и для ухудшения ситуации в связи с затянувшейся сейсмической активностью», — отметил министр гражданской обороны Василис Кикилиас.

Пока оказавшиеся в зоне происшествия люди уезжают своими силами. Они опасаются оползней, которые предсказывают ученые, а также пробуждения вулкана. Паромные линии и коммерческие авиалинии увеличили число рейсов с Санторини.

Власти острова запретили все публичные мероприятия, закрыли школы и ограничили доступ к вершинам скал. Хотя землетрясения пока не привели к жертвам или серьезным разрушениям, на некоторых зданиях появились трещины.

Эксперты пока не понимают, случатся ли на Санторине более сильные толчки, которые могут спровоцировать в том числе цунами. На данный момент сильнейшие толчки были мощностью в 4,9 балла.