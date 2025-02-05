В Нидерландах тюлень забрался в номер отеля и заснул

В городе Влиссинген на юге Нидерландов постоялица приморского отеля обнаружила у себя в номере большого серого тюленя, который забрался в ее апартаменты, чтобы поспать. Об этом рассказало издание Peninsula Qatar.

Перепуганные сотрудники отеля позвонили в ассоциацию защиты животных. Там отметили, что к ним часто обращаются с необычными запросами, но с таким они столкнулись впервые.

«Это было странное зрелище: гости, нервно стоящие снаружи, и совершенно спокойный тюлень, дремлющий внутри», — написала ассоциация на своей странице в фейсбуке*, приложив фотографии.

Тюлень оказался «довольно ворчливым из‑за того, что его разбудили». Сотрудники службы поместили его в специальную корзину, чтобы перенести в более привычное место обитания на пляже.

Несмотря на свой относительно спокойный вид, тюлени могут стать агрессивными и укусить, если их спровоцировать, напомнили в ассоциации.

«Когда думаешь, что уже все видел, случается нечто подобное», — признался сотрудник отеля Валентин Дамен в разговоре с местным СМИ Omroep Zeeland.

Дамен сказал, что женщина не осталась в обиде после того, как вернула себе свой номер. «Для нее это стало увлекательным опытом. Кроме того, у нее был день рождения, так что она решила, что это хороший подарок», — сказала он.