Канье Уэст рассказал о своем диагнозе «аутизм»

Канье Уэст рассказал, что ему диагностировали аутизм, на подкасте музыканта Джастина Лабоя. Ранее рэпер признавался, что у него биполярное расстройство.

Новый диагноз Уэст узнал от врача, которого ему рекомендовала жена Бьянка Цензори. Это открытие, по его словам, объяснило ему природу собственного поведения: например, когда он делает всем наперекор, надевая кепку в поддержку Дональда Трампа. «Мне говорят так не делать, отчего мое упрямство только растет», — сказал Уэст.

Теперь же артист зовет себя «человеком дождя» и считает, что аутизм развивает его творчество. Ранее Уэст признавался, что ему диагностировали биполярное расстройство личности, и был уверен в этом до постановки нового диагноза.