В Петербурге открылся музей йоги

В Петербурге на базе центра Sanskar открылся музей йоги. Его создатели утверждают, что он — первый в России и второй в мире. Об этом сообщили «Ведомости».
Музей расположился в четырех залах. В нем можно увидеть более 100 экспонатов, рассказывающих об истории йоги. Проект реализовали при участии йогина Вишну Шарана Шуклы.
«Мы создали пространство, которое позволяет развеять распространенный миф о том, что йога — это просто набор физических упражнений. Традиционная йога представляет собой целостную систему развития тела, дыхания, ума, интеллекта и духа», — поделился Вишну Шаран Шукла.
Коллекцию музея можно осмотреть с аудиогидом. Ее центральным элементом стал интерактивный макет индийского города Варанаси, где появились первые упоминания о йоге и аюрведе.
Среди других экспонатов — аудиовизуальные инсталляции, воссоздающие атмосферу священной горы Кайлаш, а также восход и закат солнца над океаном.