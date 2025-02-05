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Появились новые рендеры комплекса, который построят на Новом Арбате вместо дома-книжки

Сегодня в 16:10
Фото: Gennady Grachev

РБК опубликовал новые рендеры комплекса, который планируется построить в Москве на Новом Арбате на месте бывшей высотки Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Издание показало снимки со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением проекта. Он уточнил РБК, что привлечено более 10 архитектурных бюро — российских и международных.

По его словам, сейчас рассматривается около 10 различных концепций, и финальная версия проекта пока не определена. Решение планируется принять не раньше лета.

В октябре 2024 года правительство Москвы приняло решение «об обновлении территории и реконструкции» здания Совета экономической взаимопомощи. В департаменте заявили, что в ходе экспертизы здание признали ограниченно работоспособным, поэтому оно непригодно для эксплуатации.

В феврале этого года инвестор проекта «Киевская площадь» объявил, что планирует создать на месте здания социокультурный кластер общей площадью 600 тыс. кв. м. Предполагается, что большую часть комплекса займут социокультурные, досуговые и деловые объекты, а оставшиеся площади будут отведены под жилые и технико-эксплуатационные помещения.

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