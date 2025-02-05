Россияне стали в 3,5 раза чаще покупать на WB насосы для пенисов

Насосы для пенисов стали самой быстрорастущей категорией интим-товаров на Wildberries в 2024 году. Их продажи, как и продажи пульсаторов и подушек для секса, выросли на 250%, пишет «Коммерсант».

В целом товары для взрослых стали покупать на Wildberries на 20% чаще, чем в 2023-м. Самые популярные категории ― лубриканты и настольные игры для взрослых. Оборот последних увеличился на 50%.

На втором месте по числу проданных товаров ― вибраторы, которые в денежном выражении вновь оказались в лидерах. В рублях их продажи на WB выросли на треть.

Средний чек в категории интим-товаров стал больше на 8%. Средняя стоимость лубриканта, к примеру, составила 423 рубля, настольных игр — 749, а вибраторов — 1,2 тыс. Анальная пробка в среднем стоила 591 рубль.

Наиболее дорогие товары для взрослых ― секс-куклы и секс-машины, которые стоят в среднем 5400 и 4900 рублей соответственно. Средняя цена секс-кресла на маркетплейсе — 3700 рублей, а секс-качелей — 3100 рублей.