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Гай Пирс рассказал, что «хотел врезать» высокомерной актрисе за критику его игры в сериале «Соседи»

Сегодня в 15:32
Фото: Amazon MGM Studios

Гай Пирс рассказал о начале своей карьеры в сериале «Соседи». В беседе с The Times актер вспомнил о своей работе в австралийской мыльной опере, в которой он играл с 1986 по 1989 год.

«У меня много чувств по поводу этого сериала. В прежние времена вы были либо театральным актером, либо киноактером, а если вы попадали в сериал, то были самым низким из всех — но какая это была возможность. Я понятия не имел, что делаю, но многому научился», — рассказал Пирс.

«Когда молодые актеры просят у меня совета, я пожимаю плечами и говорю: „Поймай удачу“. Потому что мне повезло», — признался он. Актер отметил, что по мере продвижения по карьерной лестнице он сталкивался с насмешками со стороны коллег по поводу его старта в сериале.

«При этом это действительно не одобрялось. Через год после моего ухода я играл в пьесе, и одна снобистская актриса сказала: „Как ты вообще мог это сделать?“ Мне захотелось врезать ей! Конечно, я не ударил ее. Но это было такое ужасное отношение. А потом, пять лет спустя, я увидел ее в какой‑то дерьмовой рекламе по телевизору. Мне так хотелось пойти, найти ее и сказать: „Окей…“», — продолжил Пирс.

С тех пор он успел сняться во многих культовых фильмах, включая «Секреты Лос-Анджелеса», «Предложение», «Железный Человек-3» и «Помни…». О своей неудачной, на его взгляд, игре в последнем из них актер поделился в том же интервью The Times.

«У меня экзистенциальный кризис. На днях я посмотрел „Помни…“ и все еще нахожусь в депрессии. Я полный отстой в этом фильме. Я никогда не думал об этом раньше, но в начале месяца я участвовал в Q&A по „Помни…“ и решил посмотреть фильм еще раз. И пока он шел, я понял, что ненавижу то, что сделал», — отметил Пирс.

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