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«Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым выйдет в международный прокат

Сегодня в 13:35
Фото: «Централ Партнершип»

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» в феврале выйдет в международный прокат. Об этом сообщает ТАСС.

Релиз состоится в Австрии, Швейцарии, Франции, Германии, Испании и странах Бенилюкса. При этом в одних странах будут показывать дублированную версию фильма, а в других — на языке оригинала с субтитрами.

Лента расскажет об Александре Пушкине. «Пушкин молод, дерзок и любим публикой: он звезда любого бала, поклонники носят его на руках, а девушки мечтают о его внимании. Но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье.

Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. Судьбой гения, которого нам только предстоит по-настоящему узнать», — гласит синопсис.

Главную роль в фильме исполнил Юра Борисов. Помимо него, в ленте снялись Кай Алекс Гетц, Алена Долголенко, Флориан Десбьендра, Роман Васильев, Аня Чиповская, Илья Виногорский, Евгений Шварц, Сергей Гилев и Илья Любимов. Режиссером фильма выступил Феликс Умаров («Домашнее поле»), сценаристами — Василий Зоркий и Андрей Курганов.

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