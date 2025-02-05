Московские элитные квартиры подорожали до уровня лондонских

Московские элитные квартиры конкурируют с лондонскими и парижскими, поскольку богатые россияне везут деньги домой. Об этом сообщает Bloomberg.

Столкнувшись с ограниченными возможностями тратить деньги из‑за санкций, многие россияне вкладывают деньги «в безопасную гавань отечественной недвижимости», отмечает агентство. Другие используют покупку недвижимости, чтобы защитить деньги от роста цен в России.

«По всему миру людям с российским гражданством закручивают гайки <…> Теперь все понимают, что самое безопасное место для хранения капитала — собственная страна», ― прокомментировала основательница агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева.

По данным NF Group, продажи элитных квартир (дороже 1,95 млн рублей за квадратный метр) в Москве увеличились в прошлом году почти на 40%. Выросли и цены ― на 21%, подтолкнув московскую элитную недвижимость к той же ценовой категории, что в Париже и Лондоне.