Оригинальный состав Black Sabbath воссоединится для последнего концерта Оззи Осборна

«Крестный отец хеви-метала» Оззи Осборн завершит свою почти 60-летнюю музыкальную карьеру прощальным концертов в родном Бирмингеме. Вместе с ним на сцену впервые за 20 лет выйдут оригинальные участники Black Sabbath Томи Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Об этом сообщил The Guardian.

Благотворительный концерт под названием «Back to the Beginning» («Обратно к началу») состоится 5 июля на стадионе Villa Park, а билеты на него поступят в продажу 14 февраля.

Помимо родоначальников хэви-метала на сцену в этот вечер выйдут не менее именитые тяжелые коллективы, среди которых — Metallica, Slayer и Pantera. Музыкальный руководитель концерта — Том Морелло из Rage Against the Machine — назвал предстоящее событие «величайшим хэви-метал шоу в истории».

В 2020 году Осборну диагностировали болезнь Паркинсона. В 2023 году музыкант объявил о прекращении гастрольной деятельности из‑за последствий травмы позвоночника.