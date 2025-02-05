Оригинальный состав Black Sabbath воссоединится для последнего концерта Оззи Осборна

«Крестный отец хеви-метала» Оззи Осборн завершит свою почти 60-летнюю музыкальную карьеру прощальным концертов в родном Бирмингеме. Вместе с ним на сцену впервые за 20 лет выйдут оригинальные участники Black Sabbath Томи Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд. Об этом сообщил The Guardian.
Благотворительный концерт под названием «Back to the Beginning» («Обратно к началу») состоится 5 июля на стадионе Villa Park, а билеты на него поступят в продажу 14 февраля.
Помимо родоначальников хэви-метала на сцену в этот вечер выйдут не менее именитые тяжелые коллективы, среди которых — Metallica, Slayer и Pantera. Музыкальный руководитель концерта — Том Морелло из Rage Against the Machine — назвал предстоящее событие «величайшим хэви-метал шоу в истории».
В 2020 году Осборну диагностировали болезнь Паркинсона. В 2023 году музыкант объявил о прекращении гастрольной деятельности из‑за последствий травмы позвоночника.
Группа Black Sabbath, продавшая более 75 млн альбомов по всему миру, была образована в 1968 году в Астоне, Бирмингем, и считается одной из самых влиятельных хеви-метал-групп всех времен. Недавно музыканты получили почетную награду Freedom of Birmingham в знак признания их заслуг перед городом.