«Эти динозавры слишком опасны для парка»: вышел трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение»

Universal Pictures показала трейлер «Мира Юрского периода: Перерождение». Мировой релиз картины назначен на 2 июля 2025 года.

События фильма разворачиваются в мире, где популяция динозавров значительно сократилась. Эти древние существа теперь обитают в специализированных биосферах под строгим контролем. Однако три конкретных динозавра становятся ключевыми фигурами в сюжете, поскольку их генетический материал может стать основой для потенциально спасительного лекарства.

Главную героиню Зору Беннетт можно назвать экспертом по тайным операциям. Она берется за миссию по добыче необходимого генетического материала у динозавров. Однако все идет не по плану: Зора оказывается на острове вместе с обычной семьей, которая случайно попадает в эпицентр событий. На этом острове скрывается тайна, которая была недоступна человечеству на протяжении десятилетий.

Роль искательницы приключений исполнила Скарлетт Йоханссон. Компанию ей составили Махершала Али, Джонатан Бейли («Бриджертоны»), Руперт Френд («Город астероидов»), Мануэль Гарсия-Рульфо («Линкольн для адвоката»), Луна Блейз («Манифест») и другие.