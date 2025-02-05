86% россиян, чья работа связана с интеллектуальным трудом, используют ChatGPT. Подавляющему большинству (70%) хватает бесплатных версий, сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса соцсети «Сетка», созданной HH.ru.

Следом по популярности идут Midjourney (им пользуются 47% респондентов), YandexGPT (42%), Kandinsky (25%) и «Шедеврум» (24%). Закрывают топ-10 Dall-E (23%), GigaChat (20%), Claude (12%), Sora (9%) и AI Search (9%). Зарубежные нейросети 83% опрошенных посчитали более эффективными по сравнению с российскими.

Исключительно для работы нейросети используют 41% россиян. В 66% случаев с их помощью генерируют изображения, в 48% — составляют планы, в 36% — пишут технические задания. Нередко к ним прибегают для анализа данных (30%), создания презентаций (22%) и составления дорожных карт (14%).

87% респондентов довольны работой нейросетей, но есть у них и претензии. Почти половина опрошенных сетовала на трудности с доступом к зарубежным нейросетям и региональные ограничения (45%), еще треть (35%) — на недостоверные результаты, 30% — на ошибки в выполнении техзадания.