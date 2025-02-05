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Барсук с граффити в стиле Бэнкси стал снимком года по версии лондонского Музея естествознания

Сегодня в 13:06

Снимок барсука, любующегося своим изображением в стиле граффити Бэнкси, стал победителем конкурса «Лучшие фотографии дикой природы 2024 года» Музея естественной истории, пишет Би-би-си.

Фотография была сделана на тихой дороге в Сент-Леонардс-он-Си, Англия, британским фотографом Ианом Вудом. По его словам, он заметил барсуков, выходящих из норы неподалеку, чтобы подкрепиться оставленными лисами пищевыми отходами.

«Я провел почти 2 года, фотографируя их, и эта конкретная фотография сначала возникла как идея. Я подумал, что было бы забавно нанести граффити и посмотреть, удастся ли мне снять барсука, проходящего под ним», — рассказал Вуд Би-би-си.

Иан видит в своей фотографии глубокий смысл, связанный с противоречивой темой отстрела барсуков. В Англии его начали для борьбы с бычьим туберкулезом и планируют прекратить в ближайшие 5 лет из‑за изменений подхода к заболеванию.

Фотограф назвал уничтожение барсуков «национальным позором». «Я бы немедленно обменял эту награду на то, чтобы правительство отменило все существующие лицензии на отлов барсуков», — сказан он.

25 снимков, номинированных на премию «Народный выбор фотографа дикой природы года», получили рекордные 76 тыс. голосов от любителей фотографии дикой природы по всему миру. Помимо победившего снимка, четыре других финалиста получили высокую оценку. Все пять снимков представят онлайн и в лондонском Музее естественной истории до 29 июня.

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