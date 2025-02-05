Барсук с граффити в стиле Бэнкси стал снимком года по версии лондонского Музея естествознания

Снимок барсука, любующегося своим изображением в стиле граффити Бэнкси, стал победителем конкурса «Лучшие фотографии дикой природы 2024 года» Музея естественной истории, пишет Би-би-си.

Фотография была сделана на тихой дороге в Сент-Леонардс-он-Си, Англия, британским фотографом Ианом Вудом. По его словам, он заметил барсуков, выходящих из норы неподалеку, чтобы подкрепиться оставленными лисами пищевыми отходами.

«Я провел почти 2 года, фотографируя их, и эта конкретная фотография сначала возникла как идея. Я подумал, что было бы забавно нанести граффити и посмотреть, удастся ли мне снять барсука, проходящего под ним», — рассказал Вуд Би-би-си.

Иан видит в своей фотографии глубокий смысл, связанный с противоречивой темой отстрела барсуков. В Англии его начали для борьбы с бычьим туберкулезом и планируют прекратить в ближайшие 5 лет из‑за изменений подхода к заболеванию.

Фотограф назвал уничтожение барсуков «национальным позором». «Я бы немедленно обменял эту награду на то, чтобы правительство отменило все существующие лицензии на отлов барсуков», — сказан он.