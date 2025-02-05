Wink готовит сериал по мотивам «Трудно быть богом» Стругацких

Онлайн-кинотеатр Wink работает над экранизацией повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Об этом «Коммерсанту» рассказал гендиректор сервиса Антон Володькин.

По его словам, научно-фантастический проект разрабатывается совместно с «НМГ Студией», сериал получит восемь серий, по часу каждая. Релиз должен состояться не раньше 2026 года. Актерский состав уже подобран, но пока держится в секрете.

О написании сценария адаптации сценарист «Слова пацана» Андрей Золотарев рассказывал «Российской газете» в 2023 году. Тогда было известно, что проект был запущен в 2022 году компанией Team Films и продюсером Теймуром Джафаровым, а также сервисом «Иви».

Общаясь с Национальной службой новостей, Золотарев назвал себя большим поклонником творчества Стругацких, а сериал — «очень большим проектом».

«Мы его делаем уже не один год, ведется сценарная работа, которая еще не закончилась. Она близка к финалу и длится уже года три. Я даже не знаю, есть ли еще в стране сериал, сравнимый по масштабу с „Трудно быть богом“», — отметил он.

По его словам, сериальная версия будет отличаться от произведения.

«Очень сложно экранизировать сериал: если повесть разложить, ее хватит примерно на одну серию. Там очень много внутренних переживаний героя, рефлексии и мало действия — на сорок минут в кино. Требовалось творческое решение, которое позволяло бы эту историю увлекательно рассказывать восемь серий. Это решение нашлось, поэтому я решил за нее взяться», — пояснил сценарист.