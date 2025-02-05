Испанская полиция арестовала банду, продававшую несуществующих щенков

По информации правоохранителей, мошенники размещали на местных маркетплейсах объявления о продаже домашних животных. Таким образом им удалось обмануть людей более чем на 150 тыс. евро.

«В большинстве случаев они предлагали щенков, а также кошек и даже попугаев по доступным ценам. Когда жертва звонила по поводу объявления, ей присылали фотографии будущего питомца, сразу же требуя оплату. После этого у покупателя под разными предлогами просили еще денег, например, на оплату счетов ветеринаров, налогов, прививок и транспортных расходов. Но животные жертвам так и не доставались», — сообщили в полиции.