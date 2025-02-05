Испанская полиция арестовала банду, продававшую несуществующих щенков

Испанская полиция арестовала шестерых членов банды, которая выманила у потенциальных покупателей деньги за несуществующих щенков, пишет The Guardian.
По информации правоохранителей, мошенники размещали на местных маркетплейсах объявления о продаже домашних животных. Таким образом им удалось обмануть людей более чем на 150 тыс. евро.
«В большинстве случаев они предлагали щенков, а также кошек и даже попугаев по доступным ценам. Когда жертва звонила по поводу объявления, ей присылали фотографии будущего питомца, сразу же требуя оплату. После этого у покупателя под разными предлогами просили еще денег, например, на оплату счетов ветеринаров, налогов, прививок и транспортных расходов. Но животные жертвам так и не доставались», — сообщили в полиции.
Банда базировалась в баскской провинции Бискайя, но действовала по всей Испании. Преступники также использовали маркетплейсы для продажи мобильных телефонов, которые не доходили до покупателей.
Проанализировав 72 банковских счета и изучив информацию, полученную с 25 телефонных линий, полицейские установили личности 100 жертв и выяснили, что банда обманом выманила у них более 150 тыс. евро.
Шестерых подельников обвинили в мошенничестве, участии в преступной организации и побеге из тюрьмы.
«После обыска в доме одного из главных подозреваемых полицейские изъяли пять мобильных телефонов, а также сим-карты, использовавшиеся для мошенничества. Четырнадцать банковских счетов, которые использовали подозреваемые, чтобы затруднить отслеживание денег, также были заблокированы», — говорится в заявлении полиции.