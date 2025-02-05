В Грозном хотят построить небоскреб в виде джигита

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Власти Грозного планируют построить жилой небоскреб, формой напоминающий джигита в бурке и папахе. Проект здания презентовали главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщается в телеграм-канале мэрии города.

«По поручению главы республики спроектирован жилой дом в вайнахском стиле, архитектура которого воплощает образ джигита. Главная изюминка проекта — ресторан и смотровая площадка „Папаха джигита“, расположенная на верхних этажах. Оттуда будет открываться панорамный вид на город», — рассказал мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров.

Высота небоскреба составит 35 этажей, а предполагаемая площадь — 39 тыс. квадратных метров. Всего в жилом комплексе собираются разметить 620 квартир, а также сделать благоустройство вокруг него и паркинг.