Молли Гордон из «Медведя» снимет комедию «Peaked» для A24

Молли Гордон, известная по «Медведю» и «Театральному лагерю», напишет и поставит комедию «Peaked» для студии A24, а также исполнит в фильме главную роль, пишет Variety.

Согласно официальному описанию, картина расскажет о «двух девушках, травмировавших сверстников в старших классах школы, которые пытаются пережить дни своей славы на встрече выпускников».

Гордон создаст сценарий в соавторстве со своей подругой Элли Левитан, которая недавно стала сценаристкой на «Saturday Night Live». A24 будет финансировать и продюсировать «Peaked». Съемки ленты запланированы на этот год. Продюсированием займутся Дэвид Инохоса и Зак Натман из 2AM.