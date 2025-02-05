Глава СК предложил запретить продажу алкоголя до 21 года

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков людям младше 21 года.

«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», ― сказал он на заседании расширенной коллегии СК.

Бастрыкин также предложил снизить с 16 до 14 лет возраст, с которого начинает действовать уголовная ответственность за преступления в сфере сбыта наркотиков. По мнению председателя СК, это позволит противодействовать привлечению подростков в наркобизнес.