Глава СК предложил запретить продажу алкоголя до 21 года

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любых алкогольных напитков людям младше 21 года.
«Для предупреждения алкоголизации молодежи необходимо ввести запрет на продажу спиртосодержащей продукции (в том числе слабоалкогольной и пивоваренной) лицам, не достигшим 21-летнего возраста», ― сказал он на заседании расширенной коллегии СК.
Бастрыкин также предложил снизить с 16 до 14 лет возраст, с которого начинает действовать уголовная ответственность за преступления в сфере сбыта наркотиков. По мнению председателя СК, это позволит противодействовать привлечению подростков в наркобизнес.
Сейчас продажа алкоголя в России запрещена до 18 лет. В Минздраве ранее неоднократно предлагали повысить с 18 лет до 21 года возраст, необходимый для покупки крепкого алкоголя (более 16,5%). Согласно опросу 2021 года, 39% россиян выступили против этой инициативы, 34% поддержали.